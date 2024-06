Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul pentru Afaceri Interne al Uniunii Europene, Ylva Johansson, a declarat, in ziua de 13 iunie 2024, inainte sa inceapa Consiliul JAI, ca “are așteptari” ca Romania și Bulgaria sa fie integrate complet in Spațiul Schengen, deci inclusiv cu frontierele lor terestre, inainte de finalul anului 2024.…

- Europarlamentarul Eugen Tomac ataca din nou Austria pe tema Schengen. președintele PMP spune ca a primit o scrisoare de la Comisarul European pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, care spune ca Romania are un sistem de gestionare a frontierelor de inalta calitate.

- Raspunsul Comisiei Europene la o interperlare a europarlamentarului grec Maria Spyraki In cursul anului 2024 este așteptata decizia UE referitoare la ridicarea restricțiilor privind controlul pașapoartelor pentru bulgarii și romanii care trec granița terestra cu Grecia, potrivit raspunsului comisarului…

- Comisarul European pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a declarat, joi, la Sofia, ca in urma cu doua zile a propus Consiliului sa stabileasca in acest an data la care sa se elimine controalele interne la frontierele terestre pentru Romania si Bulgaria.

- Comisarul European pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a declarat, joi, la Sofia, ca in urma cu doua zile a propus Consiliului sa stabileasca in acest an data la care sa se elimine controalele interne la frontierele terestre pentru Romania si Bulgaria. Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu,…

- Comisarul European pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a spus joi, la Sofia, ca a propus Consiliului sa stabileasca in acest an data la care sa se elimine controalele interne la frontierele terestre pentru Romania si Bulgaria.

- Romania și Bulgaria devin de duminica, 31 martie, state membre ale spațiului Schengen. „Salut eliminarea controalelor la frontierele interne aeriene și maritime. Acesta este un mare succes pentru ambele țari”, susține Ursula von der Leyen, președintele Co

- In urma aderarii la spatiul Schengen, conditiile de calatorie pentru romani si bulgari care pleaca in vacanta devin mai simple incepand din 31 martie, relateaza Kleine Zeitung citat de Rador Radio Romania. Printre avantaje se numara in primul rand scurtarea timpului petrecut la aeroport - pentru…