- Meteorologii au emis, joi seara, avertizare Cod portocaliu de vreme rea in localitați din Prahova și Ilfov. Fenomenele avertizare sunt grindina de medii și posibil mari dimensiuni, vijelie puternica cu rafale de 70...90 km/h, averse torențiale și descarcari electrice. Anterior, furtuna a facut pagube…

- Omar Arnaout i-a facut o urare speciala lui Babasha, dupa concertul trupei Coldplay, care a avut loc ieri, pe data de 12 iunie 2024, pe Arena Naționala din București. Artistul il susține! Iata ce a transmis cantarețul!

- In primul din cele doua concerte pe care le susține trupa Coldplay la București, pe Aerna Naționala, s-a iscat un adevarat scandal, dupa ce Babasha, un tanar de 22 de ani, a urcat pe scena și a facut ce știe mai bine. Marea masa, revoltata, avea sa huiduie la scena deschisa, dar Babasha nu se […] The…

- Solistul trupei de rock Vița de Vie, Adrian Despot, l-a felicitat pe Babasha pentru ca a facut fața valului de huiduieli de pe Arena Naționala in momentul in care a fost chemat de Chris Martin sa cante la concertul Coldplay de la București.

- Coldplay, doua concrete la București. Ce se va intampla pe stadion! Coldplay canta in Romania! Celebra trupa va susține nu unul, ci doua concerte pe Arena Naționala. Aceste spectacole fac parte din turneul mondial „Music of the Spheres”. Au fost batute recorduri de vanzare a biletelor, inregistrandu-se…

- Au fost capturate imagini șocante la un liceu din București, unde cațiva elevi au decis sa organizeze un gratar in sala de clasa, in timpul orei. Acest incident, ce a fost imortalizat și postat pe internet, a starnit un val de indignare printre internauți, aceștia fiind dezamagiți de comportamentul…

- ”Generația de aur”, meci de retragere impotriva unei echipe de vedete. Numele care au facut istorie in fotbal, vin la București ”Generația de aur”, meci de retragere: Fostii mari fotbalisti Hristo Stoicikov si Rivaldo, castigatori ai Balonului de Aur in 1994, respectiv 1999, vor face parte din echipa…

- 'Bataușa de polițiști' din Capitala a fost reținuta: imagini uluitoare cu atacul tinerei / VideoO tanara din Capitala, supranumita 'bataușa de polițiști', a fost reținmuta și va fi propusa pentru arestare dupa ce a agresat doi agenți care se aflau in misiune."La data de 22.03.2024 procurorul…