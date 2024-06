Stiri pe aceeasi tema

- Babasha, invitat special al trupei britanice Coldplay, a fost huiduit de mii de spectatori in timpul apariției sale pe scena Arena Naționala. „Daca aș fi fost acolo, probabil nu aș fi fluierat, insa nu mi-ar fi facut vreo mare placere”, transmite jurnalistul Adelin Petrișor.

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, spune ca manelele se potrivesc „ca o nuca pe un perete” la evenimente culturale și ca aducerea lor „pe scene inalte” este caracteristica pentru o societate „care se da in spectacol”.

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a reactionat, intr-o postare pe Facebook, in dezbaterea momentului din online in urma primului concert de la București al trupei britanice Coldplay, care l-a invitat pe scena pe Babasha, un cantaret de manele, iar publicul a inceput sa huiduie…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe, Vasile Banescu, intervine in scandalul Coldplay. Daca majoritatea celor care au comentat incidentul in care interpretul de manele Babasha a fost huiduit in cheie rasista, Banescu pune totul in context politic.

- Sociologul Gelu Duminica a afirmat, joi, ca huiduielile de la concertul Coldplay la interpretarea lui Babasha au reprezentat mai degraba „o flegma intelectuala” din partea spectatorilor, decat un act de rasism.

- Sociologul de etnie roma Gelu Duminica a apreciat, joi, la Digi24, ca huiduielile de la concertul Coldplay au reprezentat mai degraba „o flegma intelectuala” din partea spectatorilor, decat un act de rasism, dupa ce cantarețul roman Babasha (22 de ani) a interpretat o manea pe scena, la invitația trupei…

- Dupa ce a urcat pe scena, miercuri seara, la concertul susținut de faimoasa trupa Coldplay, pe Arena Naționala, iar o parte a publicului l-a huiduit, tanarul cantareț de manele Babasha a reacționat. De cateva ore, se vorbește constant in mediul online despre fluieraturile și huiduielile venite din partea…

- Babasha, pe numele sau real Vlad Babașa, este originar din Bacau și la ora actuala este foarte popular pe mai multe platforme de streaming audio. Acesta a starnit controverse dupa ce a cantat la mult așteptaul concert Coldplay in Romania, in fața a 50.000 de spectatori.