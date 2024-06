Stiri pe aceeasi tema

- Cum va fi vremea pana in 1 iulie 2024: Temperaturi mai crescute decat cele normale și canicula in unele zone. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele patru saptamani Cum va fi vremea pana in 1 iulie 2024: Temperaturi mai crescute decat cele normale și canicula in unele zone. Prognoza meteo de la…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, in intervalul 20 mai – 2 iunie, regimul termic va fi apropiat de normele climatologice ale perioadei, in toate regiunile, iar oscilatiile de temperatura vor fi…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo valabila in intervalul 13 – 26 mai. Astfel, in urmatoarele doua saptamani, vremea va fi in general calda la nivelul intregii țari, cu maxime termice de pana la 26 de grade, insa ploile sub forma de aversa vor fi…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru Florii, 1 Mai și Paște 2024. In urmatoarele patru saptamano, se anunța vreme prietenoasa, cu temperaturi peste normalele perioadei, dar cu cantitați cu precipitații excedentare in anumite regiuni, pe perioade scurte.

- Vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru perioada din calendar, in timp ce ploile vor fi prezente in cantitati reduse si pe arii restranse, se mentioneaza in prognoza de specialitate, valabila pentru perioada 8 – 21 aprilie, publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța vreme mai calda decat in mod normal pentru urmatoarea luna, potrivit Mediafax. In Saptamana Patimilor pentru credincioșii ortodocși va ploua normal in regiunile sudice și sud-estice. Paștele ortodox se va sarbatori pe data de 5 mai.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat luni o estimare a evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru perioada 1-14 martie. Vremea se va racori in urmatoarele zile, in toata tara. De saptamana viitoare vom avea iar parte de temperaturi ridicate.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 25 martie – 22 aprilie. Temperaturile vor fi mai mari decat cele obișnuite in urmatoarele doua saptamani, iar apoi vor fi apropiate de cele normale. Saptamana 25.03.2024 – 01.04.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat…