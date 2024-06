Stiri pe aceeasi tema

- In dupa-amiaza zilei de 9/22 iunie 1912, la mai bine de șapte ani de cand luase calea exilului in Berlin, Caragiale este gasit mort de soția sa. Odata cu repatrierea trupului neinsuflețit, dramaturgul devine personajul principal al unei povești devenite legenda: ratacirea vagonului mortuar.

- Un spectacol al Companiei de teatru “Concordia&". Din distribuție au facut parte: Aurelian Temișan (Jupân Dumitrache), Ovidiu Cuncea (Nae Ipingescu), Adrian Nartea (Chiriac), Monica Davidescu (Veta), Monica Odagiu (Zița), Cosmin Vijeu (Rica Venturiano), Radu Ștefan Banica (Spiridon).O capodopera…

- In aceste momente are loc ceremonie de inmormantare pentru președintele iranian Ebrahim Raisi și alți oficiali care au murit intr-un accident de elicopter. O muțime de iranieni in doliu participa la procesiune funerara pe strazile Tabrizului. Pe de alta parte, iranienii care traiesc in orașe europene…

- Festivalul Filmului European va incepe vineri seara, la Sala Thalia din Sibiu, cu o gala, urmata de proiectia lungmetrajului "Cand va fi in sfarsit din nou asa cum nu a fost niciodata", regia: Sonja Heiss, productie Germania, selectionata in 2023 in sectiunea

- Cancelarul Olaf Scholz a declarat ca, in opinia sa, este timpul ca o femeie sa fie aleasa in functia de presedinte al Germaniei, relateaza dpa, potrivit Agerpres. “As fi incantat daca am alege o femeie la Palatul Bellevue in 2027”, a afirmat cancelarul intr-un interviu acordat revistei germane Stern.…

- Politica radicala de deschidere a frontierelor, inițiata de fostul cancelar Angela Merkel și continuata de actualul șef al executivului de la Berlin, Olaf Scholz, a dus la o schimbare dramatica a structurii demografice a Germaniei, unde numarul persoanelo

- Naomi Moldovan, celebra artista transgender, a murit la varsta de doar 47 de ani! Vestea morții ei a picat ca un trasnet printre vedetele din Romania. Horia Moculescu a reacționat la aflarea veștii ca Naomi a decedat intr-un spital din Germania. In exclusivitate pentru Playtech Știri, compozitorul a…

- Fermierii polonezi au blocat doua autostrazi importante pe calea dintre Polonia și Germania, ceea ce determina șoferii sa ocoleasca aceasta zona și ingreuneaza grav traficul pe aceste rute. In special, este blocata autostrada A2 in apropiere de Swiecko, in voievodatul Lubusz, pe drumul spre Berlin.…