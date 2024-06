21 de tone de GPL! Autocisternă răsturnată, șoferul evacuat O autocisterna incarcata cu 21 de tone de gaz petrolier lichefiat (GPL) s-a rasturnat, in noaptea de joi spre vineri, la iesirea din municipiul Husi. Pompierii din cadrul Sectiei Husi a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD tip B2, pentru asigurarea masurilor PSI. „In accident a fost implicat un autovehicul de mare tonaj, in interior aflandu-se doar soferul. La sosirea echipajelor de interventie a fost gasita o autocisterna rasturnata in afara carosabilului, conducatorul auto fiind evacuat. Autocisterna… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un TIR care transporta colete s-a rasturnat, luni dimineata, pe Dn 24, in apropierea municipiului Barlad, circulatia in zona fiind oprita. La locul producerii accidentului au intervenit pompieri militari din cadrul Detasamentului Barlad apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui…

- Un autotren care transporta colete s-a rasturnat, luni, dimineata, in apropierea municipiului Barlad, circulatia in zona fiind oprita. La locul producerii accidentului au intervenit pompieri militari din cadrul Detasamentului Barlad apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui…

- Un autotren care transporta colete s-a rasturnat, luni, dimineata, in apropierea municipiului Barlad, circulatia in zona fiind oprita. La locul producerii accidentului au intervenit pompieri militari din cadrul Detasamentului Barlad apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui…

- "Conducatorul unui autoturism, o femeie de 42 de ani, care probabil a adormit la volan, a pierdut directia de mers si a intrat intr-un autotren", a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, cpt. Dan Ionascu. Accident grav pe DN 66, in Hunedoara. Doua mașini…

- O grefiera a incercat sa se sinucida luni in cladirea Parchetului din Vaslui. Femeia ar fi lasat o tigara aprinsa pe niste dosare, declansand senzorul de incendiu. Jandarmul de serviciu a gasit-o si a chemat ambulanta si pompierii. Din primele informatii, femeia se pare ca a pus o tigara pe dosare si…

- Traficul este blocat, sambata, pe drumul national DN2 (E85), la Marasesti, dupa ce o cisterna cu etanol inmatriculata in Republica Moldova s-a rasturnat pe carosabil, soferul fiind declarat decedat dupa ce a fost descarcerat, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. „Patru…

- „Un autoturism taxi, inmatriculat in judetul Vaslui, condus de un tanar de 23 de ani, ce efectua o cursa in regim taxi, si se deplasa pe DJ 245A, spre localitatea Muntenii de Jos, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a lovit un cap de pod si s-a rasturnat. In autoturism, pe bancheta…

- Aproximativ 30 de tone de furaje au fost distruse, luni seara, de un incendiu care a avut loc in localitatea Adaseni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, pentru stingerea incendiului, pompierii au actionat mai mult de trei ore. „La…