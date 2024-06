Cele 10 stadioane ale Campionatului European de fotbal din Germania 2024 (PROGRAM)

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de Fotbal 2024 incepe pe 14 iunie, in Germania. Romania joaca pentru titlul european dupa o pauza de opt ani, numarandu-se printre cele 24 de echipe prezente la EURO 2024. Meciurile de la EURO 2024 vor fi jucate in perioada 14 iunie-14 iulie. Astfel, la EURO 2024, Romania face parte…

- Dupa opt ani, Romania s-a calificat din nou la Campionatul European de Fotbal, de data aceasta la EURO 2024. Tricolorii se afla in Grupa E,... The post Meciurile Romaniei la EURO 2024. Unde și cand se vor juca acestea appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Naționala Romaniei a susținut deja primul antrenament la Wurzburg, in fața a 3.500 de suporteri, iar Federația Romana de Fotbal a prezentat marți adversarele „tricolorilor” de la Campionatul European din Germania.

- Turneul final al Campionatului European 2024 se va disputa in Germania, in intervalul 14 iunie 14 iulie.Dupa o pauza de opt ani, echipa nationala de fotbal a Romaniei s a calificat din nou la un turneu final, urmand a juca la Campionatul European, intrecere programata in perioada 14 iunie 14 iulie 2024,…

- Romania se pregatește sa participe la Campionatul European din Germania și a luat o decizie surprinzatoare in privința echipamentului pe care il va purta la turneul final. Președintele Federației Romane de Fotbal a facut un anunț neobișnuit legat de acest aspect.

- Dupa un parcurs fara greșeala, Naționala Romaniei s-a declarat invinsa in finala Campionatul European de Fotbal al Primarilor de catre prima reprezentativa a Cehiei cu scorul de 3-1. Dupa victoriile din faza grupelor (4-0 cu echipa a doua a Cehiei, 7-1 cu Republica Moldova și 6-1 cu Croația), optimi…

- Suporterii nu vor avea dreptul sa aduca mincare la meciurile Campionatului European de Fotbal, care va avea loc in Germania in perioada 14 iunie - 14 iulie 2024. Orice fel de mincare va intra sub incidența restricțiilor. Interdicția a fost introdusa de autoritațile germane. Țara dorește astfel sa creasca…

- Patru arbitri romani, in frunte cu Istvan Kovacs, vor oficia la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, care va avea loc in Germania in perioada 14 iunie-14 iulie, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal.Comisia de Arbitri a UEFA a anuntat 18 brigazi de arbitri pentru cele 51 de partide ale…