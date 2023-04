Ucrainenii susțin ca au doborat zece drone lansate de ruși in noaptea de miercuri spre joi, potrivit CNN. Armata ucraineana a doborat 10 din cele 11 drone „Shahed” lansate noapte de militarii ruși, a anunțat Comandamentul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ucrainene pe Telegram. „In aceasta noapte, inamicul a atacat din nou Ucraina cu drone […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 420. Zece drone ale rușilor, doborate in timpul nopții a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .