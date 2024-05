Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj plin de speranța și incredere, Papa Francisc a transmis un apel puternic la bucurie și pace pentru credincioșii care sarbatoresc Paștele in aceasta duminica. In cuvinte pline de emoție și incurajare, Suveranul Pontif a reiterat mesajul central al Invierii și a indemnat la unitate și compasiune…

- Papa Francisc a invocat bucuria si pacea intr-un mesaj transmis duminica credinciosilor care sarbatoresc Invierea Domnului, relateaza Vatican News, citat de Agerpres.„Adresez, cu multa afectiune, cele mai frumoase urari fratilor si surorilor din Bisericile Ortodoxe si din unele Biserici Catolice Orientale…

- Papa Francisc a invocat bucuria si pacea intr un mesaj transmis credinciosilor care sarbatoresc Pastele duminica aceasta. Papa Francisc a invocat bucuria si pacea intr un mesaj transmis credinciosilor care sarbatoresc Pastele duminica aceasta, conform Agerpres."Adresez, cu multa afectiune, cele mai…

- Paștele a fost, dintotdeauna, și un prilej de petrecere pentru romani. De-a lungul timpului, modul de sarbatorire a variat, in funcție de vremuri și de imprejurari. Despre cum se intamplau lucrurile in anii 1880, in Capitala, ne povestește Constantin Bacalbașa, in lucrarea sa ”Bucureștii de altadata”.…

- Manuela Harabor, in varsta de 56, este una dintre cele mai iubite actrițe din Romania. Actrița care a jucat rolul principal in filmul 'Padureanca' a fost prezenta la Premiile GOPO 2024, unde a impresionat cu silueta ei. Vedeta le-a dat un sfat tuturor femeilor.Manuela Harabor, care a jucat rolul principal…

- Aviatorii de la Tuzla saluta intrarea Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Pentru a sarbatori acest lucru, ei au pregatit un eveniment, impreuna cu colegii din Balcic și Albena. Cu aceeași ocazie se va relansa și Aeroportul Tuzla, intr-o formula noua, complexa. Astazi, 13 aprilie, intre orele…

- Cu ocazia solemnitații Invierii Domnului, Excelența Sa Iosif Csaba Pal, episcop diecezan de Timisoara, transmite urmatorul mesaj credincioșilor catolici: Dragi frați și surori in Cristos! Invierea lui Christos este mai mult decat o sarbatoare frumoasa Iubiți Frați și Surori in Cristos, Paștele este…

- MESAJE de PASTE fericit 2024 • URARI, FELICITARI, SMS-uri frumoase, haiose si amuzante de Sfintele Pasti catolic, reformat, protestant | aiudinfo.ro Invierea Domnului aduce bucurie in sufletele tuturor, cel mai raspandit obicei fiind vopsirea oualor rosii, a caror prezenta este obligatorie pe masa de…