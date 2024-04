Stiri pe aceeasi tema

- O campanie de asasinate condusa de agenția naționala de spionaj a Ucrainei, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), a ucis mai mulți cetațeni ucraineni care „colaborau cu Kremlinul pe teritoriul ocupat de Rusia”, scrie qmagazine.ro Dezvaluirea a fost facuta de șeful agenției, generalul-locotenent…

- Mai multe explozii au fost auzite joi dimineața devreme in centrul capitalei ucrainene Kiev, in urma unei alerte aeriene provocate de rachete și drone lansate de Rusia, potrivit AFP. Ultimele atacuri majore ale Rusiei asupra capitalei ucrainene au avut loc la sfarșitul lunii ianuarie. Zeci de explozii…

- Forțele rusești au lansat atacuri cu 36 de drone in mai multe regiuni ucrainene in cursul nopții de miercuri spre joi, lovind infrastructura civila, au declarat autoritațile din Ucraina. Armata ucraineana a declarat ca a doborat 22 din cele 36 de drone lansate de Rusia. Cinci au fost doborate deasupra…

- Ucraina revendica sambata, la marcarea a doi ani de la invazia rusa, un atac cu drona vizand o otelarie importanta in Rusia, relateaza AFP și news.ro. Autoritatile ruse au anuntat un incendiu la o instalatie siderurgica la Novolipetk (NLMK ), in regiunea Lipetk (vest).Imagini postate pe retele…

- In noaptea de 24 februarie, la Lipețk, localitate situata in vestul Rusiei aproape de granița cu Ucraina, s-au auzit explozii puternice. Mai multe drone au lovit Uzina Metalurgica Novolipețk, cea mai mare fabrica de oțel din Federația Rusa, potrivit ziare.com. Exploziile au avut loc sambata, in jurul…

- Rusia a atacat marți cu rachete și drone orașul Dnipro din centrul Ucrainei, avariind o centrala electrica și intrerupand alimentarea cu apa a unor locuitori, au declarat oficiali ucraineni și mass-media, potrivit Reuters. Orașul cu puțin sub un milion de locuitori a fost atacat de o racheta și de…

- Rusia a lansat in cursul nopții de sambata spre duminica atacuri cu drone asupra Kievului și sudului Ucrainei, ranind cel puțin un civil și avariind o conducta de gaz și cladiri rezidențiale in Mykolaiv, a anunțat armata ucraineana. Forțele aeriene ucrainene au transmis pe Telegram ca sistemele sale…

- Autoritatile din Republica Moldova au anunțat, luni, ca intampina dificultati in a face fata unei cresteri a cererilor de acordare a cetateniei depuse de persoane din Rusia. Chișinaul a precizat ca aceasta creștere se inregistreaza de cand a inceput razboiul din Ucraina, informeaza Reuters, citata de…