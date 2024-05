Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de miercuri, 24.04.2024, vor fi puse in funcțiune instalațiile de semaforizare din urmatoarele locații: – strada Constantin Brancuși – zona nr. 202 (intersecție cu strada Horticultorilor); – strada Constantin Brancuși – zona nr. 36 (Gradinița ELF); Pentru a traversa, pietonii trebuie sa acționeze…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, spune ca este dispus sa candideze la Primaria Capitalei din partea coalitiei PSD-PNL, in cazul in care „partidul o va cere”. Mai exista totuși și o condiție pentru ca aceasta sa se intample: medicul Catalin Cirstoiu sa iși retraga candidatura. Negoita a marturisit…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a publicat un pamflet in care rade copios de Rareș Bogdan, zis Bogdanel Intamplatorul, sau Lucian Bode, zis boDE. Cristian Popescu Piedone a publicat pe pagina sa de Facebook un pamflet intitulat ”“Barza”, “boDE”, “viezure”, manji vremelnici la curtea…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a fost invitat intr-o emisiune de televiziune, unde a fost intrebat cu cine voteaza. Edilul a recunoscut ca ii este foarte greu sa se decida. Primarul Sectorului 3 din Capitala, Robert Negoița (PSD), a fost intrebat cu cine va vota la alegerile pentru Primaria…

- Municipalitatea din Sectorul 5 al Capitalei anunța un proiect gigant caștigat prin PNRR! Primaria va construi locuințe pentru tineri! Așadar, locuințe noi pentru tineri ridicate de Primaria Sectorului 5! Municipalitatea anunța cel mai ambițios plan caștigat prin PNRR! Tinerii din sector vor putea locui…

- Marți, in cadrul ședinței de Birou Permanent al PSD București, a fost validata in unanimitate propunerea PSD Sector 3 pentru candidatura lui Robert Negoita la Primaria Sectorului 3. Așadar, Robert Negoița se arunca din nou in lupta electorala pentru funcția de primar al Sectorului 3! Edilul și-a propus…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, spune ca este imposibil de comunicat cu Nicușor Dan, primarul General al Capitalei, care nu vorbește cu nimeni. „Nu raspunde la mesaje, nu raspunde la telefon, …(…) dar exista, l-am vazut in parc”, spune Negoița. „Imi intoarce spatele și fuge” Edilul de la sectorul…

- Constantin Raduțoiu se afla in mijlocul unei anchete penale desfașurate de poliția din Gorj, dupa ce a fost prins la volan sub influența alcoolului. Un oficial important din Primaria Targu Jiu, Constantin Raduțoiu , se afla acum in mijlocul unei anchete penale desfașurate de poliția din Gorj, dupa ce…