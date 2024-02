Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii au anunțat ca in noaptea de miercuri spre joi au doborat 11 drone care vizau regiunea Odesa. Totuși, doua persoane au fost ranite in timpul atacului, a spus guvernatorul regiunii, potrivit Reuters. Rușii au lansat peste noapte 14 drone de atac și cinci rachete asupra Ucrainei, au transmis…

- Ucraina a anuntat luni ca a doborat opt drone de fabricatie iraniana lansate asupra teritoriul sau de catre Rusia in timpul noptii, relateaza AFP, conform Agerpres."Inamicul a atacat cu opt drone de tip Shahed 136 131, au anuntat fortele aeriene ucrainene, precizand ca acestea au fost lansate din regiunea…

- Forțele aeriene ucrainene anunța ca in noaptea de miercuri spre joi au doborat șapte drone lansate de ruși. Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au doborat șapte din opt drone Shahed lansate de Rusia in cursul nopții, au anunțat joi reprezentanții forțelor aeriene, potrivit Reuters. Dronele au…

- Rusia a lansat 15 drone asupra Ucrainei, majoritatea in sudul țarii, in cursul nopții de sambata spre duminica, apararea aeriana distrugand 14 dintre ele, a anunțat duminica armata ucraineana, citata de Reuters. „In urma luptelor aeriene, forțele aeriene și forțele de aparare ale Ucrainei au distrus…

- Rusia a lansat 42 de drone și 6 rachete asupra regiunilor sudice ale Ucrainei in cursul nopții de miercuri spre joi. Apararea aeriana a distrus 41 de drone, dar rachetele au ucis un civil, a anunțat armata ucraineana, potrivit Reuters. „Aparatorii cerului au reușit sa doboare 41 din cele 42 de drone…

- Apararea aeriana ucraineana a doborat 14 din cele 19 rachete lansate de Rusia in timpul unui atac aerian de vineri dimineața. Un civil a fost ucis, iar alți patru au fost raniți, potrivit The Guardian. Apararea aeriana ucraineana a doborat 14 din cele 19 rachete lansate de Rusia in timpul unui atac…

- Rusia a lansat un atac de mare amploare in Ucraina: loviturile, lansate din Marea NeagraRusia a executat un atac cu 48 de drone noaptea trecuta asupra Ucrainei, au anunțat miercuri Forțele Aeriene ucrainene, adaugand ca sistemele sale de aparare aeriana au distrus 41 dintre drone inainte ca acestea…

- Zece persoane au fost ranite și cinci au ramas sub daramaturi in urma atacurilor aeriene, lansate de ruși asupra unor localitați din estul Ucrainei. Un bloc, noua case și o secție de Poliție au fost avariate. Rachetele rusești au fost lansate in cursul nopții și au vizat regiunea ucraineana Donețk,…