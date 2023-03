Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca așteapta dialog cu administrația de la Beijing pe tema inițiativelor de pace, dupa vizita la Moscova a președintelui Chinei, Xi Jinping.

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca asteapta "dialog" cu administratia de la Beijing pe tema initiativelor de negocieri, in contextul in care presedintele Chinei, Xi Jinping, s-a aflat in vizita in Rusia.

- In cea de-a 390-a zi de razboi, președintele chinez Xi Jinping a vizitat Moscova și a fost primit la Kremlin de catre Vladimir Putin.Beijing descrie vizita ca fiind "o misiune de pace", dar oficialii americani și europeni sunt sceptici și avertizeaza ca, mai degraba, Xi ar putea alimenta razboiul total…