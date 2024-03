Stiri pe aceeasi tema

- O racheta a lovit marți doua cladiri de apartamente din orașul Krivoi Rog din Ucraina, ucigind trei persoane și ranind cel puțin 36, a declarat guvernatorul regional, relateaza Reuters. Printre raniți se numara și șapte copii, scrie hotnews. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a nascut…

- Razboi in Ucraina, ziua 740. In discursul sau de duminica seara, președintele Volodimir Zelenski a afirmat ca e nevoie de voința politica din partea Europei și a SUA pentru a asigura proviziile militare pentru Ucraina.

- UPDATE 16:20 - Trupurile unei mame si bebelusului ei de opt luni au fost scoase duminica de sub daramaturile unui bloc cu mai multe etaj, lovit in urma unui atac rusesc cu drona in noaptea de vineri spre sambata la Odesa (in sudul Ucrainei), ceea ce ridica numarul mortilor la 10, au declarat autoritatile…

- Statele Unite au calificat joi "iresponsabile" afirmatiile presedintelui rus Vladimir Putin, care a avertizat Occidentul impotriva unei "amenintari reale" a unui razboi nuclear in cazul unei escaladari a conflictului din Ucraina, informeaza Agerpres, care preia AFP."Nu este prima data cand asistam la…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, miercuri seara, o clarificare deplina asupra circumstanțelor prabușirii unui avion rusesc intr-o regiune de frontiera rusa și a acuzat Moscova ca „se joaca cu viețile prizonierilor de razboi ucraineni".„Este evident ca rușii se joaca cu viețile prizonierilor…

- UPDATE 6:40 - Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta joi dupa-amiaza, la cererea Moscovei, care a acuzat Ucraina ca a doborat un avion de transport militar rusesc , a anuntat miercuri presedintia franceza a Consiliului, informeaza AFP.Ministrul rus de externe Serghei Lavrov, aflat in…

- Razboi in Ucraina, ziua 700. Un avion militar rusesc s-a prabusit langa orasul Belgorod din Rusia, iar agentiil de presa de stat de la Moscova au anuntat ca la bordul acestuia s-ar fi aflat 65 de prizonieri ucraineni.

- Unul dintre raniti este "in stare foarte grava", a declarat Igor Terehov, pe Telegram."Jurnalistii turci se numara printre victime", a adaugat el, fara a preciza numarul acestora. La randul sau, politia a raportat ca un jurnalist de la o publicatie straina a fost ranit.Mai multe alte cladiri, printre…