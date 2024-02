Principalele reacții după moartea lui Alexei Navalnîi. Ce a spus președintele PNL, Nicolae Ciucă Opozantul rus Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al lui Vladimir Putin, a murit vineri intr-o inchisoare in Arctica, unde iși ispasea pedeapsa de 19 ani de inchisoare primita pentru ”extremism”. Moartea sa a scandalizat intreaga lume, iar reacțiile nu s-au lasat așteptate prea mult timp. Așadar, Opozantul rus Aleksei Navalnii a murit intr-o inchisoare din Arctica. Avea doar 47 de ani, iar penitenciarul a precizat ca acesta s-a simțit rau dupa o plimbare. Barbatul a murit la scurt timp. Se fac insa cercetari pentru a fi aflata cauza morții sale, insa Europa a explodat pur și simplu. Cel care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii UE și NATO condamna Rusia pentru moartea opozantului Alexei Navalnii intr-o colonie penala din Siberia. Președintele CE, Charles Michel și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg spun ca Rusia trebuie sa raspunda. O reacție la moartea lui Navalnii a avut și președintele ucrainean Volodimir…

- A provoca „pierderi sistematice” fortelor ruse care ataca de-a lungul frontului pentru a continua sa castige teren in Ucraina este una dintre marile prioritati ucrainene pentru acest an, a explicat in discursul sau adresat natiunii in noaptea de miercuri spre joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski,…

- Ministrul chinez de externe Wang Yi va vizita de vineri pana luni Thailanda, unde se va intalni cu Jake Sullivan, consilierul american pentru securitate nationala de la Casa Alba, a informat diplomatia chineza, transmite AFP, citat de Agerpres."Asa cum s-a convenit intre China si Statele Unite, Wang…

- Kremlinul a sustinut marti ca europenii incep sa intoarca spatele Ucrainei, o noua sageata lansata de Moscova intr-un moment in care continuarea ajutorului pentru Kiev suscita tensiuni interne in Uniunea Europeana (UE) si Statele Unite ale Americii (SUA), informeaza AFP. „Europenii isi dau foarte bine…

- Volodimir Zelenski a anuntat luni ca a ajuns in Elvetia pentru a participa la Forumul Economic Mondial de la Davos si pentru a se intalni cu oficiali elvetieni. Președintele Ucrainei a subliniat mai multe teme pe care le va discuta, printre care și „intoarcerea copiilor ucraineni furați de Rusia, a…

- Un proiectil despre care se crede ca este racheta a cazut, potrivit pazei de coasta japoneza, care a spus ca ar putea fi o racheta balistica.Racheta pare sa fi cazut in afara zonei economice exclusive a Japoniei, a declarat radiodifuzorul public NHK, citat de Reuters Racheta de duminica a fost trasa…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cere noi sancțiuni globale in ceea ce privește Rusia și afirma ca exista „dovezi clare” ca industria apararii rusești incetinește. Zelenski a mai afirmat ca intenționeaza sa faca un plan de prioritați cu „ce este nevoie și de cine este nevoie”. Acesta a amintit…

- Presedintele american Joe Biden semneaza un ordin executiv care autorizeaza Statele Unite ale Americii sa adopte asa-numite sanctiuni „secundare” impotriva institutiilor financiare din lumea intreaga care ar sprijini efortul de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei, potrivit Casei Albe, relateaza AFP.…