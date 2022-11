Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea Mikolaiv a fost eliberata in totalitate, dupa ce, pe 30 septembrie, o parte din zona de sud-est fusese incorporata in regiunea Herson administrata de ruși. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat joi seara ca 41 de așezari din sudul țarii au fost recucerite. Totul, in contextul in care este…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat impotriva unor noi atacuri potențiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care capitala va ramane fara energie electrica. In declarațiile…

- Peste 600 de așezari, dintre care 75 in regiunea strategica Herson, au fost eliberate de forțele armate ucrainene in ultima luna, afirma oficiali ucraineni citați de Sky News. 502 așezari au fost eliberate in nord-estul regiunii Harkov, unde luna trecuta forțele ucrainene au avansat adanc in liniile…

- Razboi in Ucraina, ziua 224. Presedintele SUA, Joe Biden, a discutat marti, prin telefon, cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, si a anuntat asistenta militara suplimentara, in valoare de 625 de milioane de dolari, in contextul razboiului cu Rusi

- Președintele Ucrainei afirma ca forțele țarii au eliberat micile așezari Arkhanhelske și Myrolyubivka din regiunea Herson, in sudul țarii. Volodimir Zelenski a menționat cele doua așezari in discursul sau nocturn, atunci cand a mulțumit unor unitați specifice ale forțelor ucrainene pentru ca s-au distins…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anuntat ca fortele ucrainene au preluat controlul a peste 30 de localitati din regiunea Harkov. ”In acest moment, Fortele Armate ale Ucrainei au eliberat si au preluat controlul a peste 30 de asezari din regiunea Harkov.Intr-o parte dintre localitatile din…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat in timpul discursului sau de miercuri seara ca forțele armate ucrainene au reușit sa recucereasca mai multe localitați din regiunea Harkov.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat vineri un nou apel catre statele Uniunii Europene sa interzica vizele pentru cetatenii rusi, pentru a evita ca blocul sa devina un „supermarket” deschis oricui are mijloacele necesare pentru a intra. Zelenski a declarat ca propunerea sa nu se aplica…