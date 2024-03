Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita vineri Turcia si se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi Presedintia de la Ankara, relateaza Reuters, citat de news.ro. Intr-o postare pe platforma X, presedintia turca a precizat ca liderii vor discuta despre evolutia…

- Ucrainenii susțin ca au doborat toate dronele lansate de ruși in noaptea de marți spre miercuri. Aparatele de zbor au fost depistate și doborate in sudul Ucrainei. Reprezentanții Forțelor aeriene ucrainene spun ca rușii au lansat 10 drone și mai multe rachete ghidate antiaeriene pe teritoriul ucrainean…

- O drona a rușilor a trecut granița cu Republica Moldova, susține armata ucraineana. Incidentul ar fi avut loc in noaptea de luni spre marți. Drona a zburat „mai mulți zeci de kilometri” inainte de a intra in spațiul aerian al Ucrainei, a precizat armata ucraineana, citata de Sky News. Ruta a fost stabilita…

- Rusia pregatește o noua ofensiva impotriva Ucrainei incepand de la sfarșitul lunii mai sau din vara, dar Kievul are un plan de lupta clar al sau, a declarat duminica președintele Volodimir Zelenski. Zelenski a declarat ca este vital ca Ucraina și aliații sai occidentali sa ramana uniți și a reiterat…

- "Au existat indemnuri pentru a provoca Rusiei o infrangere strategica pe campul de lupta", a declarat Vladimir Putin. "In opinia mea, acest lucru este imposibil prin definitie. Nu se va intampla niciodata”, a spus liderul de la Kremlin.Pe de alta parte, Putin a insistat ca Rusia nu are niciun interes…

- Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, a marturisit ca au existat momente, in cadrul discutiilor din prima etapa a invaziei Moscovei, in care a simtit nevoia de a-i da "un pumn in fata" omologului sau rus, Serghei Lavrov, informeaza marți, 16 ianuarie, Reuters, potrivit news.ro.Dezvaluirea lui…

- Polonia propune ca aliații NATO sa ofere Ucrainei arme cu raza lunga de acțiune pentru a raspunde atacurilor rusești. De asemenea, polonezii solicita impunerea unor noi sancțiuni Rusiei. Vestul ar trebui sa ofere Ucrainei arme cu raza mai lunga de acțiune, a declarat ministrul polonez de Externe, Radoslaw…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, afirma ca prezenta sefului statului ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington reprezinta “un semnal foarte bun” deoarece sunt analizate nevoile Ucrainei in razboiul cu Rusia, dar si posibilitatile de sprijin. Liderul liberal spune ca razboiul din…