- Oficialii ucraineni anunța, duminica dimineața, ca, in ultimele 24 de ore, au avut loc atacuri intense cu rachete rusești in estul și sudul Ucrainei, potrivit BBC. Loviturile rusești cu rachete au provocat pagube mai mari in orașele din estul și sudul Ucrainei, spun oficialii regionali, scrie mediafax.ro.…

- Razboiul din Ucraina ar putea dura ani de zile, a spus secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. „Trebuie sa ne pregatim pentru faptul ca ar putea dura ani de zile. Nu trebuie sa renunțam la sprijinirea Ucrainei”, a spus el.

- UPDATE Reprezentanții armatei ucrainene anunța ca militarii au respins asalturile rusești in mai multe zone din estul Ucrainei. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat vineri ca cel puțin cinci atacuri rusești au fost „respinse” in ultimele 24 de ore in zonele Donețk și Luhansk…

- UPDATE 2 Rusia „nu inceteaza sa desfașoare operațiuni ofensive” in zonele estice ale Ucrainei, a anunțat luni, Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene, potrivit CNN. In regiunea Harkov, in nord-est, rușii au tras asupra zonelor din nord și nord-estul orașului, au declarat reprezentanții armatei…

- Ucrainenii au anuntat sambata seara ca au inceput o ofensiva importanta in sudul tarii. Au atacat in forta inamicul din directia Nikolaev si ar fi silit armata rusa sa se retraga in dezordine spre Herson. La randul lor, rusii au anuntat preluarea controlului in Liman, informatii neconfirmate de Kiev.…

- Ofensiva rusa continua in estul Ucrainei, in ciuda pierderilor suferite, anunța Statul General al armatei ucrainene in a 81-a zi a razboiului. Unitațile rusești se regrupeaza in anumite zone, pentru refacerea forțelor și realimentare. Ucrainenii susțin ca au respins 12 atacuri in regiunile Donețk și…

- Forțele ruse au lansat ofensiva mult așteptata in estul Ucrainei, incercand sa strapunga linia frontului in ceea ce oficialii ucraineni au descris drept a doua faza a razboiului, relateaza Reuters, care face un bilanț al ultimelor ore ale conflictului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat…

- Potrivit consilierul Presedintelui, Mykhailo Podoliak, libertatea si civilizatia vor fi date inapoi acelor teritorii din sudul Ucrainei, care acum sunt ocupate de rusi. La inceputul lui mai, Rusia, va organiza in regiunea Herson un pseudo-referendum pentru a infiinta Republica Populara Herson, pe modelul…