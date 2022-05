Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu expirarea ultimatumului pentru predarea orasului Mariupol, armata rusa a reluat ofensiva impotriva Ucrainei, punand accentul pe ocuparea intregii regiuni Donbas. Atat Kievul, cat si Moscova au raportat actiuni la scara larga in cea de-a 54-a zi de razboi in Ucraina.

- Au trecut 44 de zile de la startul invaziei declanșate de Rusia in Ucraina. Evenimente reprobabile continua sa aiba loc. Dolgopolov, imagini ingrozitoare din gara Kramatorsk Gara din Kramatorsk, oraș situat in estul Ucrainei, folosita pentru evacuarea civililor, a fost lovita astazi de doua rachete…

- UPDATE 07.00 - Statul Major al Forțelor Armate al Ucrainei spune ca trupele sale continua sa respinga atacurile forțelor ruse asupra capitalei Kiev.Semne ale contraofensivei au inceput sa apara inca de la jumatatea lunii martie. Saptamana trecuta, armata ucraineana a anunțat ca a distrus o mare nava…

- UPDATE 2 Patru civili au fost uciși și alți cațiva au fost raniți in urma unor lovituri rusești asupra unui centru medical din Harkov, potrivit poliției locale, citata de BBC. Harkov este al doilea oraș ca marime din Ucraina și se afla aproape de granița cu Rusia, in est. „In aceasta dimineața, in urma…

- Ihor Luțenko, unul dintre miltarii care apara Kievul, afirma ca soldații ruși au furat covoare din cladirile din zona aerodromului militar de la Hostomel, aflat la periferia capitalei Ucrainei, cu scopul de a-și acoperi tancurile și a se proteja de frig, scrie publicația Ukrainska Pravda . „Nu e nicio…

- Irina Vereșciuk, ministrul pentru Reintegrarea Teritoriilor Ocupate Temporar, spune ca Ucraina a informat Crucea Roșie ca „a invitat Rusia sa arate respect fața de soldații sai cazuți și sa inceapa negocierile pentru a-i indeparta din Ucraina”.Cu toate acestea, Kievul n-a primit un raspuns din partea…

- Ministerul de Interne din Ucraina a anunțat inca de sambata seara ca soldații ucraineni de pe Insula Șerpilor despre care s-a spus ca au murit, sunt in viața. Joi seara, Rusia a capturat Insula Șerpilor, aflata la doar cateva zeci de kilometri de teritoriul Romaniei. Rusia a bombardat in cursul zilei…

- Statul Major al Armatei Ucrainene a anunțat ca forțele armate au reușit sa respinga atacul militar al Rusiei asupra Insulei Șerpilor, potrivit publicației ucrainene Obozrevatel. Anterior, autoritațile ucrainene anunța ca „doua ținte neidentificate s-au apropiat de Insula Șerpilor din Marea Neagra”,…