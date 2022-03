Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Regiunile de la periferia Kievului au fost puternic atacate noaptea trecuta. Cu toate astea, pierderile armatei ruse sunt in continua creștere, iar armata ucraineana a lansat o contraofensiva.

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Rusii au continuat atacurile asupra localitatilor ucrainene, in ciuda discutiilor despre un armistitiu temporar pentru evacuarile civilor. In timp ce in unele zone oamenii reuseau sa urce in autocarele care sa-i duca departe de

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Vladimir Putin a amenintat vecinii Ucrainei, in special Romania, sa nu permita stationarea avioanelor militare ucrainene. Intre timp, bombardamentele lansate de rusi continua in orasele din Ucraina.

- Ucraina se afla deja in a șaptea zi de conflict, dupa decizia lui Vladimir Putin de a trimite trupele rusești. Bombardamentele au continuat in cele mai importante orașe ucrainene, iar ultimele informații spun ca deja trupele rusești ar fi ocupat portul din Odessa. Bilanțul victimelor, fie armate, fie…

- Cel puțin 64 de civili au fost uciși, iar peste 160.000 sunt pe drumuri dupa ce trupele rusești au intrat in Ucraina in aceasta saptamana, a anunțat o agenție de ajutorare a Națiunilor Unite, citata de Reuters. Incepand cu ora 17:00 din 26 februarie, biroul ONU pentru drepturile omului OHCHR raporteaza…