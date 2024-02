Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse incearca, dupa ce au ocupat orasul Avdiivka, sa inainteze catre alte redute ale armatei ucrainene si isi intensifica actiunile ofensive in regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, in timp ce trupele ucrainene se simt coplesite de armata rusa mai numeroasa si mai bine echipata, consemneaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 729. ​​​​​Trupele ruse incearca, dupa ce au ocupat orasul Avdiivka, sa inainteze catre alte redute ale armatei ucrainene si isi intensifica actiunile ofensive in regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, in timp ce trupele ucrain

- Razboi in Ucraina, ziua 728. ​​​​​​​Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca trupele ruse isi vor continua ofensiva cu obiectivul de a inainta mai adanc in interiorul Ucrainei, dupa ce au cucerit orasul Avdiivka.

- Armata ucraineana a anunțat ca și-a retras trupele din Avdiivka, orașul cheie din estul țarii, asediat de luni de zile de forțele rusești, transmite BBC. Seful armatei, Oleksandr Sirski, a precizat ca a luat decizia "pentru a evita incercuirea și pentru a pastra viețile și sanatatea personalului de…

- Trupele ruse au renunțat la atacurile in "valuri umane" asupra pozițiilor ucrainene din Avdiivka și au trecut la grupuri mai mici de asalt susținute de aviație, a spus Dmitro Riumșin, comandantul Brigazii 47 Macanizate a Ucrainei. Rusia nu mai are suficiente trupe in jurul acestui oraș aflat la numai…

- Comandantul detașamentului de asalt al regimentului 394 al armatei a cincea combinate a grupului Vostok, indicativul de apel Saval, a reușit capturarea a șase poziții fortificate ale trupelor ucrainene in sectorul Zaporojie

- Echipajele aeronavelor de atac Su-25 ale Forțelor Aerospațiale Ruse au lovit trupele și echipamentele blindate ușoare ale Ucrainei pe direcția Krasnoliman, a raportat Ministerului rus al Apararii

- Cu Zelenski in SUA, rușii avanseaza pe front in Ucraina pe o vreme crancena: Putin a pus in mișcare infanteriaRușii continua sa avanseze in jurul Avdiivka, regiunea Donețk.Potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), forțele armate rusești au continuat ieri operațiunile ofensive langa Avdiivka…