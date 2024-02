In doi ani de razboi in Ucraina, armata rusa a pierdut cel 75.000 militari, confirmați uciși, in urma unei investigații realizate de doua publicații ruse independente - Meduza și Mediazona. Numarul militarilor uciși a fost stabilit din analizarea și compararea datelor institutului rus de statistica, ale registrului notarial de evidența a succesiunilor și a rubricilor de decese din ziare.