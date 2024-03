Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar german Gerhard Schroeder a sustinut decizia actualului cancelar Olaf Scholz de a nu livra Ucrainei rachete Taurus si respingerea de catre acesta a desfasurarii de trupe terestre, relateaza luni dpa, informeaza Agerpres. "Cred ca Olaf Scholz face ce m-as astepta de la un cancelar german…

- Un alt participant la o convorbire confidentiala, interceptata de rusi, intre ofiteri de rang inalt ai armatei germane nu s-a conectat corect la videoconferinta, a declarat luni ministrul german al apararii, Boris Pistorius, conform AFP, preluata de Agerpres. In discutia privind ajutorul militar acordat…

- "Nimeni nu vrea cu adevarat sa aiba trupe la sol in Ucraina. Acum exista o dezbatere in desfasurare pe acest subiect, prin urmare ar trebui sa o oprim in acest moment", a spus ministrul german la Helsinki, in timpul unei conferinte de presa comune cu omologul sau finlandez Antti Hakkanen.Boris Pistorius…

- Razboi in Ucraina, ziua 734. Cancelarul german Olaf Scholz a exclus din nou livrarea de rachete de croaziera Taurus in acest moment catre Ucraina, explicand ca astfel dorește sa evite riscul ca Germania sa se trezeasca implicata in razboi.

- Jens Stoltenberg a cerut sambata Ucrainei și aliaților ei „sa nu-și piarda speranța”. „Situația pe campul de lupta, a spus el, ramane extrem de dificila. Obiectivul lui Putin de a domina Ucraina nu s-a schimbat, a avertizat Secretarul general al Alianței Atlantice, și nimic nu arata ca el s-ar pregati…

- Fostul ambasador al Ucrainei la Berlin Andrei Melnik este cunoscut pentru apelurile sale vehemente pentru livrari de arme pe scara larga in Ucraina. Acum, el solicita o initiativa diplomatica pentru a pune capat razboiului din tara sa. "Inca sper ca aliatii nostri isi vor da seama ca Ucraina trebuie…