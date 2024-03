Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar german Gerhard Schroeder a sustinut decizia actualului cancelar Olaf Scholz de a nu livra Ucrainei rachete Taurus si respingerea de catre acesta a desfasurarii de trupe terestre, relateaza luni dpa, informeaza Agerpres. "Cred ca Olaf Scholz face ce m-as astepta de la un cancelar german…

- Bundestag-ul (Parlamentul german) nu a sprijinit furnizarea de rachete TAURUS Ucrainei. Deputații au votat impotriva unui proiect de rezoluție al blocului de opoziție CDU/CSU, prin care se cere furnizarea de rachete Taurus cu raza lunga de acțiune catre Ucraina. Camera inferioara a Parlamentului…

- Marea majoritate a cetatenilor germani sustin decizia cancelarului Olaf Scholz de a nu furniza Ucrainei rachete de croaziera Taurus cu raza lunga de actiune, potrivit unui nou sondaj publicat miercuri si realizat de institutul YouGov pentru dpa. Doar 28% dintre persoanele chestionate s-au aratat…

- Cei mai mulți cetateni germani (marea majoritate) sustin decizia cancelarului Olaf Scholz de a nu furniza Ucrainei rachete de croaziera Taurus cu raza lunga de actiune, potrivit unui nou sondaj publicat miercuri si realizat de institutul YouGov pentru dpa.

- Razboi in Ucraina, ziua 734. Cancelarul german Olaf Scholz a exclus din nou livrarea de rachete de croaziera Taurus in acest moment catre Ucraina, explicand ca astfel dorește sa evite riscul ca Germania sa se trezeasca implicata in razboi.

- Presiunea asupra cancelarului german Olaf Scholz pentru a oferi Ucrainei rachete de croaziera Taurus se intensifica atat dinspre opozitia crestin-democrata, cat si in propria sa coalitie de guvernare, dupa ultimele atacuri aeriene rusesti masive asupra teritoriului ucrainean, relateaza miercuri agentia…