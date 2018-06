Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a denuntat cu tarie sambata, cu 24 de ore inaintea unui mini-summit european asupra migratiei care se anunta exploziv, "aroganta" presedintelui francez Emmanuel Macron, transmite AFP, conform agerpres.ro. Enumerand cifrele sosirilor de migranti…

- Europa este in stare de șoc: cazul „Aquarius” nu a fost un accident! Iar tentativa președintelui Franței, Emmanuel Macron, de a imbuna sentimentele premierului Italiei, Giuseppe Conte, ca și valul de proteste din partea cancelariilor internaționale nu au reușit sa indoaie noul guvern de la Roma.

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, a apreciat miercuri ca 'fara scuze oficiale' din partea Frantei, ar fi mai bine ca intalnirea preconizata intre presedintele francez, Emmanuel Macron, si premierul italian, Giuseppe Conte, sa fie anulata, informeaza France Presse si dpa, preia Agerpres.'Daca…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP. Sustinand un discurs in fata Senatului, Salvini a reamintit…

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a mustrat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata intregului plen al Parlamentului European de la Strasbourg. Grapini a criticat public ideile lui Macron despre viitorul Europei si al Uniunii Europene. La sedinta din plenul Parlamentului European…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Creșterea economica a Franței a încetinit dramatic în primul trimestru al anului, potrivit datelor guvernamentale publicate vineri. Totuși, economiștii considera ca aceasta este o tendința temporara, pe fondul politicii favorabile afacerilor, impusa de președintele Emmanuel Macron. …

- Europarlamentarul PSD, Claudia Țapardel, e de parere ca Uniunea Europeana trebuie sa ramana unita. Ea considera ca Uniunea Europeana va avea doar de caștigat daca va fi una unitara fara diferențe intre țarile din Est și cele din Vest. In opinia ei o Europa cu mai multe viteze ma adanci și mai mult…