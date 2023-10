Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului și Asociația Inițiativa in Educație verniseaza la bastionul Theresia miercuri, 4 octombrie, incepand cu ora 17:00, expoziția „Cosmoteca deSemne spațiale”, o invitație de a descoperi spațiul cosmic, o premiera in Romania prin subiectele și obiectele inedite, unele dintre…

- RASUCIREA. 5 niveluri pentru edificarea Banatului EternKunsthalle Bega, Timișoara, 13.10.2023 — 11.02.2024Concept: Calin Dan Curatori: Calin Dan & Celia Ghyka Fundația Calina, prin Kunsthalle Bega, prezinta: „RASUCIREA. 5 niveluri pentru edificarea Banatului Etern”, autori Calin…

- Expoziția „Performing 89. Stari de deziluzie”, organizata de Institutul Prezentului la centrul cultural Faber, include, incepand de maine, 20 septembrie, ateliere de detectivi urbani pentru elevi și vizite ghidate, cu ajutorul carora publicul de toate varstele poate sa descopere in expoziție atmosfera…

- Institutul Prezentului deschide la Timișoara expoziția „PERFORMING 89. Stari de deziluzie” din cadrul proiectului „Uncensored Act”, parte din programul oficial Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Evenimentul va avea loc in data de 7 septembrie la Faber din str. Splaiul Peneș Curcanul nr.…

- Cea de-a XIII-a ediție a festivalului „25 de ore de teatru non-stop”, a carui prima ediție a avut loc in urma cu mai bine de un deceniu, de Ziua Mondiala a Teatrului, se va desfașura in acest an la Sibiu și la Timișoara, unde a fost inclus in programul cultural național Timișoara – Capitala Europeana…

- Expoziția foto-documentara „Danube Women Stories” va fi vernisata duminica, 23 iulie, de la ora 17:00, in centrul civic al Muzeului Satului Banațean, geneza acestui proiect urmand a fi dezvaluita de Sabine Geller, inițiator și coautor al acestuia, alaturi de muzeograful timișorean Andrei Milin. Evenimentul…