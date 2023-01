Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț și Sorana Rotundu au primit o scrisoare oficiala din partea statului danez in care li se confirma ca sunt nevinovați, scriu asociația „Voluntari in Europa”, pe pagina de Facebook, și publicația Diaspora . Cei doi tineri de 26, respectiv 28 de ani, au primit vineri, 27 ianuarie, o scrisoare din…

- Cei doi romani acuzați de statul danez ca și-au maltratat bebelușul au fost exonerați de orice vina. Dupa un an de calvar, Ionut si Sorana Rotundu pot rasufla liniștiți, insa spun ca este foarte greu sa lase totul in urma. Cei doi tineri au fost arestați, iar micuțul dat in plasament.

- Luni (16 ianuarie), in fața micii capele Agios Eleftherios din Atena, situata langa Catedrala Metropolitana din Atena, oamenii au format cozi imense in fața micii capele Agios Eleftherios din Atena, pentru a-și lua ramas bun de la fostul Rege Constantin al II-lea al Greciei. In interiorul capelei, persoanele…

- Rasturnare de situație in cazul fetei care a fost gasita moarta, parțial incendiata. Directorul școlii la care mergea copila spune ca este foarte posibil ca aceasta sa se fi sinucis dupa ce ar fi acceptat o provocare dintr-un joc asemanator „Balenei Albastre”. Polițiștii au deschis dosar penal și incearca…

- Rasturnare totala de situatie in cazul Simonei Halep! Este anuntul care schimba totul in plin scandal de dopaj. Practic, romanca incearca imposibilul prin intermediul avocatilor. Vezi AICI dezvaluirea finalului de an in legatura cu suspendarea romancei... Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- De la 1 ianuarie, guvernul Ungariei va majora pensiile cu 15%, a anuntat, marti, premierul Viktor Orban. Intr-o inregistrare video, distribuita pe pagina sa de Facebook, Viktor Orban a precizat ca tocmai a semnat o hotarare de guvern care prevede cresterea pensiilor cu 15%, de la 1 ianuarie. „Criza…

- Austria nu va fi de acord cu o extindere a spațiului Schengen. Anunțul a fost facut, vineri, chiar de ministrul austriac de interne Gerhard Karner, cel care era așteptat sa exprime poziția Austriei in Consiliul Justiție și Afaceri Interne de la inceputul lunii decembrie. „Sistemul este disfuncțional.…

- Pasajul Domnești se va deschide traficului rutier in cateva zile și ar putea elimina blocajul care se creeza la interseția dintre Prelungire Ghencea și Soseaua de Centura a Capitalei. Anunțul a fost facut, luni, de ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, pe contul sau de Facebook, dupa ce, saptamana…