- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, marti, ca, in acest moment, partidele din coaliția de guvernare au decis „posibilitatea” de a merge singure in alegerile locale din Bucuresti, fiind vazuți drept candidați Sebastian Burduja, Gabriela Firea, Nicușor Dan și Cristian Piedone.

- PNL il susține pe Sebastian Burduja pentru Primaria Capitalei , acesta fiind testat in sondajele interne ale liberalilor. Insa, este luat in calcul și fostul fotbalist Ionuț Lupescu, conform anunțului liderului PNL Nicolae Ciuca.Pe de alta parte, la PSD, fostul primar Gabriela Firea a spus ca beneficiaza…

- Sebastian Burduja a subliniat importanța a trei luni pana la alegerile pentru București din 9 iunie, evidențiind necesitatea de a alege schimbarea. Iși exprima dorința ca aceasta campanie sa se axeze mai mult pe dezbateri privind proiecte, inițiative și soluții decat pe confruntari intre diverși candidați,…

- Cristian Popescu Piedone, primarul din Sectorul 5, a starnit atenția opiniei publice printr-un post pe platforma de socializare Facebook, in care indeamna cetațenii sa-și exprime preferințele in ceea ce privește candidații la Primaria Capitalei. Intr-un mesaj plin de ironie și critici la adresa partidelor…

- ”Nu s-a luat o decizie privitoare nici macar la o candidatura cu un independent la Primaria Capitalei. Urmeaza sa avem discuții, urmeaza sa avem sondaje, sa vedem ce zic și bucureștenii. Este clar ca Nicușor Dan nu este o soluție pentru București.Am vazut ca s-au aruncat in spațiul public nume, dar…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca in acest moment PNL nu il sprijina pentru alegerile viitoare, dar a precizat ca inca nu suntem in campanie electorala si nici liberalii nu au anuntat oficial un candidat. Acesta a mai spus ca batalia se va da intre el și un candidat PSD, avand speranța ca…