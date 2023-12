Rareș Bogdan, despre bugetul anului 2024: „Arată mult mai bine decât în urmă cu ceva timp” Rareș Bogdan a explicat in direct la Antena 3 CNN situația bugetului pentru Romania, in 2024. Acesta a susținut ca demnitarii nu vor avea creșteri salariale de 5%. „Nu va fi creștere la demnitari de 5%, in schimb va fi un buget care in condițiile date. Parerea mea e ca arata mult mai bine decat in urma cu ceva timp, avand in vedere ca reușim sa obținem bani pentru creșterea la Ministerul Educației de la 35 de miliarde la 57 de miliarde. Avem 212 miliarde, toate creșterile estimate la pensii, ajutoare sociale. Avem investiții la Ministerul Dezvoltarii, 7 miliarde”, a spus Rareș Bogdan. Acesta a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

