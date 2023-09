Stiri pe aceeasi tema

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a publicat miercuri noi imagini video cu el, in care contrazice zvonurile privind o deteriorare a starii sale de sanatate. „Slava Domnului, sunt in viata si sanatos”, a transmis Kadirov, in timp ce se afla in vizita la unchiul sau internat in spital.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marti seara in gara din Phenian la bordul trenului sau blindat, punand capat unei calatorii de aproape o saptamana in Rusia , care ”va ramane pentru totdeauna in istoria” relatiilor bilaterale, a informat miercuri presa de stat, citata de Agerpres . Kim s-a intors…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-a invitat, miercuri, in cadrul unei intalniri, pe Vladimir Putin sa viziteze Coreea de Nord, iar președintele rus a acceptat invitația, transmite agenția nord-coreeana KCNA, citata de agenția rusa de presa Interfax.„La sfarșitul recepției, Kim Jong-un l-a invitat cu…

- Rusia curteaza cumparatori de arme din intreaga lume la un targ de armament organizat in apropiere de Moscova, presedintele Vladimir Putin oferind potentialilor parteneri o „selectie larga de arme moderne de toate tipurile”, informeaza dpa. Intr-o interventie video de la deschiderea targului Armata…

- Exporturile rusești catre China au scazut in luna iulie, pentru prima data dupa ce au crescut constant in lunile care au urmat invazia Moscovei in Ucraina la 24 februarie 2022, a relatat marți, 8 august, agenția Reuters , citata de The Moscow Times . Importurile Chinei din iulie 2023 din Rusia au scazut…

- Presedintele rus Vladimir Putin „a pierdut deja razboiul” in Ucraina, a afirmat joi omologul sau american Joe Biden, susținand ca se asteapta ca Moscova sa fie impinsa sa negocieze de contraofensiva ucraineana, relateaza AFP. „Putin deja a pierdut razboiul”, a declarat Biden in cadrul unei conferinta…

- Teroare in pușcarie – Alexei Navalnii a fost obligat sa asculte un discurs al lui Putin peste 100 de zile la rand.Disidentul rus Alexei Navalnii a fost obligat sa asculte un discurs al președintelui Vladimir Putin peste 100 de zile la rand. Discursul este difuzat intr-un difuzor din inchisoarea in care…