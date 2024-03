Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista „nicio dovada” ca Ucraina este implicata in masacrul soldat cu cel putin 137 de morti de la sala de concerte de langa Moscova si „Statul islamic este responsabil”, a spus vicepresedinta americana Kamala Harris intr-un interviu televizat. Gruparea jihadista „Stat Islamic poarta intreaga responsabilitate…

- O inregistrare video ce ar fi fost filmata de atacatorii salii de concert de la periferia Moscovei a fost difuzata pe conturile de retele sociale folosite de obicei de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), potrivit grupului SITE, specializat in cercetare anti-terorism, transmiteAFP. Videoclipul de un…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dezbatut vineri in cadrul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse neutralizarea amenintarilor provenite din spatiu cu care s-ar putea confrunta tara sa si a sustinut din nou ca Rusia nu are nicio intentie sa amplaseze arme nucleare in spatiu, in urma relatarilor…

- „Sa fiu sincer, am crezut ca se va comporta mai agresiv”, a spus Putin, potrivit Reuters, la cateva zile dupa interviu.Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca a fost surprins de lipsa intrebarilor incisive in timpul interviului acordat jurnalistului conservator american Tucker Carlson.Putin a…

- Peste jumatate de milion de rusi s-au angajat in industria de aparare incepand din anul 2022, a anuntat vineri presedintele rus Vladimir Putin, o cifra ce ilustreaza intensitatea efortului de razboi pentru a sustine asaltul asupra Ucrainei, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres."In ultimul…

- Avionul militar de transport rusesc Iliusin Il-76 prabusit saptamana trecuta in regiunea rusa de granita Belgorod si care avea la bord prizonieri de razboi ucraineni a fost doborat de antiaeriana ucraineana cu ajutorul unui sistem american Patriot, au stabilit expertii rusi care investigheaza cazul,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat vineri ca avionul militar de transport rusesc Iliusin Il-76 prabusit miercuri in regiunea rusa de granita Belgorod a fost doborat de antiaeriana ucraineana si ca autoritatile de la Kiev stiau ca la bordul aeronavei se aflau prizonieri de razboi ucraineni, consemneaza…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat ca avionul militar rus care s-a prabusit miercuri in apropiere de granita cu Ucraina a fost doborat de apararea aeriana ucraineana, fie intentionat, fie din greseala, relateaza Reuters. „Nu stiu daca au facut-o intentionat sau din greseala, dar este evident ca au…