- Raluka a povestit cum decurge relatia sa sentimentala, scrie viva.ro. A fost in Asia din noiembrie in decembrie, asadar departe de iubit. El a avut grija de parintii ei! Citeste si ASIA EXPRES. Cum au reusit Ana si Raluka sa castige cei 30.000 de euro. Cine trebuia sa fie in locul lor…

- Doar doua echipe s-au confruntat in Marea Finala de la Asia Express: Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu versus Raluka și Ana Baniciu, iar marele premiul a ajuns la fete. Marea finala „Asia Express” a fost, insa, un drum anevoios catre premiul de 30.000 de euro!

- Penultima etapa din Thailanda și tensiunea semifinalei resimțita aseara de vedete au trimis ,,Asia Express" pe primul loc in preferințele romanilor, iar ediția spectaculoasa de luni seara a...

- Ce se intampla intre Liviu Varciu și iubita lui, dupa ce acesta a sarutat-o pe Roxana Niculae. Artistul a fost invitat in cadrul emisiunii de la Antena 1, impreuna cu prietenul sau, Andrei Ștefanescu. „Vreau sa nu mai fac greșeala asta, sa imi pun viața mea la televizor. Oamenii nu știu cum traiești…

- Incepand de sambata, 3 martie, Andrei Stefanescu se va alatura familiei Antena Stars si va prezenta emisiunea ”Star Matinal” alaturi de Nasrin Ameri si de asistenta Roxana Nicolae. Andrei marturiseste ca are emotii, dar este si foarte bucuros ca va face parte din echipa matinala de weekend de la Antena…

