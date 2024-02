Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ursu urmeaza sa plece in competiția Asia Express, alaturi de colegii sai. Artistul și-a facut bagajul, avand grija sa bifeze mai multe nevoi, atat personale, cat și ale locului. Este pregatit pentru a-și depași condiția fizica și iși dorește sa ajunga in finala, alaturi de partenerul sau de viața,…

- Ieri, Mioara Roman a fost inmormantata la Cimitirul Reinvierea. Familia, apropiații, dar și oamenii simpli, i-au adus un ultim omagiu. Pentru acest moment greu, s-au facut pregatiri importante, incepand de la procedura de reconstrucție a feței, la dorința Oanei Roman, pana la coliva cu foița de aur.

- Cosmin Vijeu și Adi Nartea vor participa in noul sezon al competiției Asia Express - Drumul Zeilor. Concurenții vor strabate trei țari, Thailanda, Malaezia și Indonezia, intr-o expediție de neuitat. Cei doi actori au acceptat cu zambetul pe buze provocarea. Iata cateva detalii importante despre colegul…

- Florin Dumitrescu a decis sa rupa tacerea dupa plecarea de la Chefi la cuțite, alaturi de Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu. Cei trei jurati au luat pe toata lumea prin surprindere cu decizia lor. In prezent, cei 3 chefi au fost chemați in judecata, iar Florin Dumitrescu a decis sa vorbeasca despre…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj urmare a anunțului privind decesul opozantului rus Alexei Navalnii. Potrivit șefului statului, decesul lui in inchisoare este o reamintire clara a asupririi ingrozitoare a disidenților de catre regimul de la Kremlin, conform stiripesurse.md.…

- Tily Niculae are o viața plina de evenimente frumoase. Familia o susține in totalitate in proiectele sale, iar fiica ei, Sofia, vrea sa-i calce pe urma in actorie. Vedeta ii povestește despre toate provocarile ce pot sa apara intr-o astfel de cariera plina de adrenalina, iar adolescenta in varsta de…

- CRBL și Elena au participat la Power Couple, dar au fost primii care au parasit competiția. Inainte de a pleca in Malta, au vorbit cu fiica lor pentru a-i da vestea cea mare, dar Alessia nu a fost incantata, deoarece nu a mai stat o perioada indelungata fara mama sa.

- Au aparut noi detalii șocante in cazul femeii care și-a otravit ginerele cu mercur. Totodata, nepotul batranei susține ca și el al fost otravit și are dovezi in acest sens. Iata ce noi informații au aparut, dar și ce s-a gasit in camera femeii care a vrut sa-și omoare familia!