- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat joi, la Oradea, ca se gandeste la o majorare semnificativa a salariului minim pe economie, care ar trebui, in mod normal, sa intre in vigoare de la inceputul anului viitor.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, anunta ca a stabilit marti cu partenerii sociali, in cadrul Consiliului National Tripartit, ca la finele lunii octombrie sa poata fi avansata o varianta agreata a salariului minim.

- Sindicatele și patronatele amenința cu proteste de amploare daca nu va fi majorat salariul minim. Asta in contextul in care mai mult de o treime din populatia tarii traiește la limita saraciei, iar specialiștii spun ca procentul este in creștere. Au avut loc, deja, discuții pe acest subiect cu Raluca…

- In conferința de presa susținuta joi, ministrul Muncii a fost intrebat, la un moment dat, cat costa un kilogram de roșii si 10 oua, relateaza Agerpres. Iritata, Raluca Turcan și-a adus aminte de un episod oarecum similar, petrecut cu o zi in urma, cand a fost intrebata cat este salariul minim."Sa stiti…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a acuzat jurnalistii ca i-au denaturat mesajul dintr-o conferinta de presa sustinuta miercuri, aratand ca a raspuns cu bunavointa tuturor intrebarilor, iar, la televizor, a fost prezentata ca un "monstru", potrivit Agerpres. In conferinta de presa de miercuri, jurnalistii…