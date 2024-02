Stiri pe aceeasi tema

- Dan Draghici, cofondator al grupului Draghici Dental, a declarat ca in ultimele luni obiectivul numarul unu a fost finalizarea investitiei in noul sediu din Parcul Industrial Miroslava. Investitia se ridica la aproximativ 2,5 milioane de euro si a fost finalizata. Potrivit lui Draghici, parterul…

- Echipa de analiști Picodi Romania a verificat cum a evoluat salariul minim in 67 de țari, cum au crescut prețurile produselor alimentare de baza și au comparat valoarea unui coș minim de consum cu nivelul salariului minim. Potrivit topului realizat, Moldova s-a clasat pe locul cinci la capitolul creștere…

- Salariul minim brut pe economie ar putea crește de la 3.300 de lei la 3.700 de lei, incepand cu 1 iulie 2024. Anunțul a fost... The post Cand ne putem aștepta la creșterea salariului minim brut pe economie in 2024 appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Reprezentanții AUR au anunțat ca au depus un proiect de lege prin care propun creșterea salariului minim la valoarea de 5.000 de lei și scaderea taxarii muncii pana la maxim 25% pentru primii 5.000 de lei. ”Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus un proiect de lege prin care propune cresterea…

- Șoferii din Romania ar urma sa plateasca amenzi mai mari, avand in vedere posibilitatea majorarii punctului de amenda din 2024. Iar o greșeala uzuala in trafic ii va costa pe șoferi 990 de lei. Punctul de amenda este 10% din valoarea salariului minim, dar de cativa ani aceasta valoare a fost inghețata…

- De la 1 ianuarie taxa pe valoarea adaugata va crește pentru diverse produse. Vom plati mai mult pentru vicii. In cazul dulciurilor, TVA va creste de la 9 la 19%. De asemenea, și accizele, atat pentru bauturile alcoolice cat și pentru tutun vor crește, iar pentru o sticla de bere, de exemplu, sau pentru…