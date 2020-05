In contextul in care din ce in ce mai multe persoane se revolta din cauza faptului ca le este luata temperatura inainte de a intra intr-o cladire publica, Secretarul de stat, Raed Arafat, a explicat ca termoscanarea nu fura datele nimanui și a precizat ca masurarea temperaturii la intrarea in supermarket sau in sediile firmelor cu peste 50 de angajați este obligatorie. „Termoscanarea e facuta de la distanța, printr-un scanner care iți vede temperatura, nu scrie numele tau, nu ia datele tale, nu-ți ia CNP-ul de pe frunte, nu ia nimic, nici macar nu știe cum te numești. Daca temperatura e peste…