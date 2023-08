Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU Raed Arafat respinge acuzația ca a aruncat pompierii in foc, in contextul exploziilor de la Crevedia. „Una din competența lor este focul. Asta e meseria, din pacate, și asta e riscul”, a precizat șeful DSU.„Una din competența lor este focul. Asta e meseria, din pacate, și asta e riscul.…

- Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat luni seara, la Digi24, ca „probabil” sursa focului care a provocat exploziile din Crevedia o reprezinta o țigara.„Din ce-am vazut și ce s-a auzit, e vorba de o sursa de foc. Sursa de foc probabil ca a fost o țigara. Ceva nu s-a respectat, ceva…

- Șeful DSU Raed Arafat explica de ce zeci de pompieri care au intervenit la Crevedia au fost raniți. Arafat spune ca pompierii au un risc imens in meseria lor și ca cei care au fost raniți interveneau la stingerea unor case care au luat foc."Pompierii care stateau in așteptare nu stateau la racit.…

- Raed Arafat, șeful DSU, a anunțat ca pompierii vor verifica stațiile GPL din toata țara. Controale s-au facut și pana acum, dar la Crevedia nu se știa ca stația funcționa, a explicat Arafat. Declarațiile au fost facute duminica.Vezi și : BREAKING - Ce a provocat dezastrul de la Crevedia : Motivul incredibil…

- Pompierii din Dej intervin joi, la ora 16:45, la un grav accident rutier petrecut intre localitațile Cașeiu și Urișor. La fața locului intervin doua autospeciale complexe, un echipaj SMURD și unul SAJ. Echipajele operative au gasit un autocamion avariat, ieșit in afara parții carosabile, cu șoferul…

- Incendiile din diferite parti ale Greciei se afla sub control, transmite presa elena. Seful DSU Raed Arafat, invitat la Prim Plan, a vorbit despre echipele romane de interventie aflate in Grecia.

- „Incidentul aparut la Centrul de Recuperare pentru Copii Dr. Nicolae Robanescu a avut loc in instalația electrica a instituției medicale, nu in instalația E-Distribuție Muntenia. In rețeaua de distribuție a energiei electrice nu a fost inregistrata nicio intrerupere anterior incidentului. Echipele noastre…

- Șeful DSU - Raed Arafat a anunțat public ca romanii care aveau programata vacanțe in insulele din Grecia afectate de incendii NU ar trebui sa mai mearga. Secretarul de stat a precizat ca sunt evacuari masive din insulele Rhodos, probabil ca urmeaza și din Corfu. Peste 130 de romani sunt trimiși sa…