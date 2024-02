Câți români nu pot primi despăgubiri în caz de cutremur. Cifrele sunt alarmante Opt milioane de locuințe din Romania nu ar putea primi despagubiri in cazul unui cutremur major, intrucat doar una din cinci deține asigurare obligatorie, potrivit datelor Antena 3 CNN . Date alarmante privind asigurarile in caz de cutremur Aceste date alarmante au fost discutate in cadrul unei conferințe organizate de Antena 3 CNN, care marcheaza 47 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie , soldat cu peste 1.400 de decese. Peste jumatate dintre locuitorii Romaniei se tem ca un eventual cutremur sau incendiu ar putea distruge complet locuințele lor. Cu toate acestea, doar patru din cinci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

