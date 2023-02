Stiri pe aceeasi tema

- Compania de securitate cibernetica Bitdefender anunta vineri ca a identificat, imediat dupa cutremurele din Turcia si Siria, campanii umanitare false create cu scopul de a pacali donatorii interesati sa ajute victimele, informeaza Agerpres. In noua campanie, atacatorii pretindeau ca sunt reprezentanti…

- Userii au criticat ilustrația pentru ca a luat in deradere dezastrul, care a facut mii de victime și zeci de mii de raniți. Revista satirica franceza Charlie Hebdo a fost criticata pentru ca a publicat o caricatura care ironiza cutremurele devastatoare care au lovit luni Turcia și Siria, informeaza…

- „Va rog sa acceptati profundele mele condoleante pentru pierderea atator vieti si distrugerea pe scara larga provocata de cutremurul puternic din tara dumneavoastra”, a scris Putin in mesajul catre Erdogan. „Suntem pregatiti sa oferim ajutorul necesar in aceasta situatie”, potrivit Rador, care citeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis transmite un mesaj de condoleante, din partea Romaniei, familiilor victimelor cutremurului care a lovit Turcia si Siria. Șeful statului a scris luni pe Twitter ca țara noastra este solidara cu aceasta tragedie.

- Editie Speciala Radar Geopolitic cu Loara Stefanescu, jurnalist senior TVR. Invitați: Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, Radu Carp, profesor universitar la UB, analist de politica externa; Ionut Stroe, purtator de cuvant PNL; Gabriel Zetea, vicepresedinte PSD.

- Hans-Lothar Domrose, fost general al armatei germane si al NATO, crede ca anul 2023 va aduce un armistițiu in razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei, iar acesta va avea loc in prima jumatate a anului 2023, informeaza Agerpres care citeaza DPA. El a mai spus ca vor avea loc lungi negocieri și…

- Sefa agentiei UE pentru azil, Nina Gregori, a declarat ca se asteapta la cresterea continua a numarului cererilor de azil in cadrul blocului, intr-un interviu acordat grupului media german Funke si citat luni de DPA. „Este destul de clar ca numarul de cereri in crestere va continua in viitorul previzibil’,…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a vorbit duminica la telefon cu omologul rus, Vladimir Putin. Printre subiecte, inceperea exportului altor produse alimentare și marfuri prin coridorul de cereale al Marii Negre, a anunțat biroul lui Erdogan.