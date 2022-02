Stiri pe aceeasi tema

- La 64 de ani, Michael Madsen a anuntat moartea fiului sau Hudson in varsta de 26 de ani. Data exacta a decesului nu a fost dezvaluita de autoritatile hawaiene. „Avem inima franta si suntem coplesiti de durere pentru pierderea lui Hudson. Amintirea sa si lumina sa vor ramane in memoria tuturor celor…

- In ultimele sapte zile, epidemia de coronavirus din Romania s-a raspandit mai rapid decat a facut-o vreodata de la izbucnire, scrie presa maghiara de stat. Potrivit statisticii realizate de agentia de presa MTI in baza datelor oficiale publicate de catre Grupul de Comunicare Strategica, in cele sapte…

- O drama despre reintegrarea in societate a unei foste condamnate, o animatie amuzanta, dar si o satira la adresa lui Donald Trump se numara printre cele mai vizionate filme de anul acesta. Pe primul loc in topul filmelor care nu trebuie ratate se afla pe “The Unforgivable” cu Sandra Bullock. Pelicula…

- Netflix a pastrat multe surprize pentru finalul de an. In luna decembrie sunt multe filme originale și sezoane noi ale serialelor de succes. Vedeta lunii este insa comedia SF „Don’t Look Up”, cu actorii Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence in rolurile principale. Apoi, „The Power of the Dog” este…

- Disputa aprinsa dintre Disney și actrița și producatoarea americana Scarlett Johansson cu privire la caștigurile acesteia din filmul Black Widow (Vaduva Neagra) pare sa se fi stins cu totul dupa ce cele doua parți au ajuns la o ințelegere amiabla. Johansson a dat in judecata gigantul american de divertisment…

- Codex Seraphinianus, considerata cea mai bizara carte din lume, a implinit 40 de ani. Se spune ca primul lucru pe care trebuie sa il știi despre Codex Seraphinianus este ca nu o poți citi! „Chiar la inceput, scriitorii au fost cei interesați de munca mea; Umberto Eco, Roland Barthes, Italo Calvino.…

- Premierul Nicolae Ciuca are in vedere reintroducerea serviciul militar in termen, care nu va mai fi, insa, obligatoriu, ci se va realiza pe baza de voluntariat, iar soldatii vor fi retribuiti. Masura este prevazuta in noul program de guvernare care va fi votat joi. Ministerul Apararii vrea in acest…

- Starul american Dwayne Johnson, supranumit „The Rock”, s-a angajat sa nu mai foloseasca arme adevarate la filmarile sale, dupa decesul cineastei Halyna Hutchins, ucisa accidental de actorul Alec Baldwin la sfarsitul lui octombrie. Johnson s-a aratat „devastat” de vestea decesului directoarei de imagine…