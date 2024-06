Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de turism Litoralulromanesc.ro a fost cumparata de Szallas Group, parte a grupului polonez Wirtualna Polska Holding, de la Ionut Nedea cu peste 21 milioane de euro. Aceasta este cea mai mare tranzactie de pe piata turistica din Romania. Intreaga echipa, inclusiv fondatorul Ionut Nedea, isi va…

- Ajutorul de stat individual de restructurare aprobat de Guvern in favoarea Tarom reprezinta ultimii bani pe care statul roman mai are voie sa-i dea catre transportatorul aerian national, a declarat, sambata, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. Potrivit acestuia, cu acesti bani si…

- ”Litoralul autohton a fost una dintre destinatiile cele mai cautate de romani in vacanta de 1 Mai si Paste, peste 70.000 de turisti alegand statiunile de la Marea Neagra pentru a se relaxa in aceste zile libere”, releva datele centralizate de Litoralulromanesc.ro, cel mai mare turoperator pe acest segment…

- O echipa multidisciplinara formata din avocați din cadrul Reff & Asociații | Deloitte Legal și din consultanți financiari și fiscali din cadrul Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly, Gheorghe Iaciu și fondul de investiții imobiliare ARA Europe, in vanzarea integrala a parcului…

- ​PwC Romania și DandB David și Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania, au acordat consultanța Consiliului Județean Bihor in vederea instituirii unor obligații de serviciu public (OSP) pentru operarea de servicii aeriene regulate de pe Aeroportul Internațional Oradea, in vederea…

- ​Un act de impunere prin care au fost stabilite obligații fiscale suplimentare ca urmare a refuzului dreptului de deducere a unor cheltuieli de catre ANAF, a fost anulat de Direcția Generala de Soluționare a Contestațiilor (DGSC) din cadrul Ministerului Finanțelor. Aceasta soluție, emisa pentru soluționarea…

- Grupul francez Danone a anuntat vineri ca a obtinut aprobarile autoritatilor de reglementare pentru vanzarea afacerii din Rusia, Essential Dairy and Plant, catre Vamin R LLC, transmite Reuters. Pierderea totala recunoscuta de Danone in evidenta sa contabila se ridica la 1,2 miliarde de euro, a informat…