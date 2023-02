Putin a lăudat grupul Gazprom şi a spus că cererea de gaze naturale va creşte în Asia De cand Putin a trimis trupe in Ucraina, cea mai mare companie de gaze naturale din lume s-a confruntat cu scaderea vanzarilor de gaze naturale in Europa, in timp ce Occidentul incearca sa reduca dependenta de energia rusa si veniturile bugetului rus. Gazprom, care detine aproximativ 15% din rezervele globale de gaze si are aproximativ 490.000 de angajati, este una dintre cele mai puternice companii din Rusia, atat de puternica incat a fost odata cunoscut ca stat in stat. Putin a spus ca intreaga Rusie este mandra de Gazprom, care a fost infiintata ca societate pe actiuni in urma cu 30 de ani,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a denuntat vineri ”tentative directe” din partea Occidentului de a ”obstructiona dezvoltarea” companiei Gazprom, considerata nava amiral a sectorului energetic national din Rusia, vizata de sanctiuni internationale de aproape un an. El a dat asigurari ca gigantul…

- Exporturile realizate de Gazprom, unul dintre cei mai mari contribuabili ai Rusiei, s-au redus dupa ce ”operatiunea militara speciala” a presedintelui Vladimir Putin in Ucraina a declansat sanctiuni occidentale si pe masura ce unele livrari de gaze catre Europa ale Rusia au scazut. Potrivit calculelor…

- “Am asistat la aparitia ambitiilor Rusiei de a exercita presiuni asupra securitatii energetice europene. Prin urmare, PST se asteapta ca, in 2023, Rusia sa incerce sa adune informatii despre majoritatea aspectelor legate de sectorul petrolului, gazelor si energiei din Norvegia”, mentioneaza raportul…

- Exporturile de gaze ale Gazprom in afara fostului bloc sovietic au scazut cu 45,5% in 2022, potrivit rezultatelor anunțate luni, dupa un an marcat de o scadere brusca a livrarilor catre Europa in urma sancțiunilor occidentale impotriva ofensivei din Ucraina. Directorul general al Gazprom, Alexei Miller,…

- Exporturile de gaze rusesti prin conducte catre Europa au scazut la un minim post-sovietic in 2022, deoarece cel mai mare client al lor a redus importurile din cauza conflictului din Ucraina, in timp ce o conducta majora a fost deteriorata de explozii misterioase, potrivit datelor Gazprom si calculelor…

- Uniunea Europeana, in mod traditional cel mai mare consumator de petrol si gaze din Rusia, a vorbit de ani de zile despre reducerea dependentei de energia rusa, dar Bruxelles-ul a luat serios acest lucru dupa ce Kremlinul a trimis trupe in Ucraina, in februarie. Directorul general al Gazprom, Alexei…

- „Tata era președintele Parlamentului Romaniei și președintele de onoare al Patronatelor Țarilor din Europa de Est și Uniunea Sovietica. Romania avea nevoie 6-7 zile pe an trebuia sa importe. Și a spus președintele: nu mai dam: aveau o vorba, eram la Rex, vara, la mare: domne, vreți bere, banii pe butoi.…

- Concernul rus „Gazprom” va fi acționat in judecata de Guvernul Republicii Moldova, deoarece a incalcat flagrant prevederile contractului semnat in toamna anului 2021. Mai mult, autoritațile vor cere despagubiri importante de la ruși, in condițiile in care au limitat livrarile de gaze și au generat o…