Mult-așteptatul interviu cu moderatorul conservator de televiziune american i-a oferit liderului de la Kremlin șansa de a face o noua și foarte lunga incursiune prin istorie, de la Evul Mediu la politica externa a lui Lenin, pentru a justifica invadarea Ucrainei, inainte de a cere americanilor, și in special republicanilor, sa abandoneze Kievul, pentru a negocia un final al razboiului ce ar presupune cedarea de teritorii catre Moscova, scriu New York Times și The Guardian.Vladimir Putin a cerut Statelor Unite sa ajunga „un acord" care ar presupune cedarea unor teritorii ucrainene catre Rusia,…