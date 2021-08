Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetație au provocat primele victime in Grecia. Un barbat și-a pierdut viața dupa ce un stalp de electricitate a cazut peste el, iar președintele Camerei de Comerț a Atenei a murit dupa ce i s-a facut rau de la caldura.

- Incendiul masiv de la marginea Atenei a ars toata noaptea și a distrus sau avariat grav zeci de cladiri, inclusiv locuințe. Din cauza focului, mii de persoane au fugit din casele lor, iar pompierii s-au luptat din greu sa țina flacarile sub control, relateaza Euronews . Grecia se confrunta cu cel mai…

- Un apicultor în vârsta de 64 de ani a fost pus sub acuzare miercuri la Atena pentru „incendiere din neglijența”, a doua zi dupa un incendiu forestier care a afectat mai multe case de pe Muntele Penteli, în suburbiile din nordul Atenei, scrie AFP citând o sursa judiciara.…

- Un apicultor in varsta de 64 de ani a fost arestat miercuri de politia elena sub acuzatia ca s-ar afla la originea incendiului de vegetatie care a avariat mai multe locuinte pe muntele Penteli, la periferia de nord a Atenei, a declarat pentru AFP un reprezentant al pompierilor. Foto (c): YANNIS KOLESIDIS/EPA…

- Un apicultor in varsta de 64 de ani a fost arestat miercuri de catre autoritatile elene, acuzat de faptul ca se afla la originea unui incendiu de padure care a avariat mai multe locuinte pe Muntele Penteli, la periferia de nord a Atenei, a anuntat un reprezentant al pompierilor, relateaza AFP.

- Incendiu urias de vegetatie in Antalya, statiunea in care isi petrec vacanta sute de romani: Afara nu se poate sta, aerul este irespirabil Mai multe incendii de vegetatie au izbucnit marti, in Antalya, Turcia. Pompierii se lupta cu flacarile imense pentru a stinge focul, care s-a raspandit rapid și…

- Incendiul de miercuri seara de la Burla, care a mistuit o șura și un adapost de animale, a fost provocat de trasnet. Acestea sunt concluziile reprezentanților ISU Suceava, iar pentru a salva casa și restul anexelor din curte pompierii au luptat cu flacarile timp de 4 ore. Chiar și așa, in afara ...

- Un incendiu amplu izbucnit intr-o zona impadurita de la periferia orasului Ierusalim a paralizat miercuri dupa-amiaza circulatia rutiera in timp ce zeci de pompieri luptau cu flacarile, informeaza AFP. Incendiul a facut ravagii intr-o regiune situata la nord-vest de Ierusalim, la o distanta de circa…