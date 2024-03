Stiri pe aceeasi tema

- Nu ne potolim și parjolim in continuare terenurile agricole. Pompierii abia mai fac fața incendiilor de vegetație. Un astfel de incendiu s-a intins seara trecuta pe o suprafața de 10 hectare de teren la Dumbrava. „Echipajul de la Garda Gilau a intervenit pe raza localitații Dumbrava, unde sunt raportate…

- Focul a cuprins mai multe zone de pe islazul și in apropiere de padurea localitații Lacu lui Baban, comuna Gura Caliței. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vrancea, „arde vegetație uscata și litiera in multiple focare, pe o suprafața de cca 10 ha”. Vom reveni cu detalii. Articolul ULTIMA ORA! VIDEO!…

- Luni au fost noi incendii de vegetație in zona noastra. Hectare intregi de teren au ars la Tureni și Cacova Ierii. Nu ne potolim nici de frica amenzilor sau a consecințelor asupra mediului. O practica primitiva de igienizare a terenului este perpetuata an de an. Luni la Tureni și Micești au ars hectare…

- Un puternic incendiu de vegetație a izbucnit in urma cu o ora in satul Cacova Ierii din comuna Iara. Focul s-a intins rapid pe o suprafața mare de teren. La fața locului acționeaza pompierii de la Garda Baișoara cu o autospeciala de stins incendii. Incendiul a cuprins peste 10 hectare de teren, Nu sunt…

- Un nou incendiu de vegetație a izbucnit in zona de munte a județului, respectiv la Iara. Focul a mistuit joi, trei hectare de vegetație uscata. La fața locului s-a deplasat o autospeciala din cadrul Garzii de Intervenție Baișoara. A fost vorba despre aproximativ 3 ha de vegetație uscata afectate. „Intervenția…

- Incendiul izbucnit, joi dupa-amiaza, pe dealurile din comuna Naeni, judetul Buzau, a fost lichidat vineri dimineata, in jurul orei 8.00, potrivit Agerpres.Potrivit ISU Buzau, focul a fost stins in jurul orei 8.00 si au fost afectate aproximativ 200 de hectare de vegetatie uscata. Cauza incendiului…

- Incendiul devastator care a parjolit peste 200 de hectare de vegetație uscata in apropiere de Vulcanii Noroioși a fost provocat. Autoritațile nu au identificat deocamdata persoana responsabila. Va fi aspru sancționata, in cazul in care va fi identificata.

- Incendiul a izbucnit, noaptea trecuta, pe un camp din comuna Malovaț.Localnicii sunt cei care au sunat de urgența la 112 cand au vazut flacarile imense care s-au extins cu repeziciune din cauza vantului și care ar fi putut ajunge pana la casele oamenilor.Din fericire, nu au existat victime.Pompierii…