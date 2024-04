Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Paris Saint-Germain si Borussia Dortmund s-au calificat, marti, in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce au eliminat formatiile FC Barcelona, respectiv Atletico Madrid. PSG s-a impus, scor 4-1, iar Borussia cu 4-2, informeaza news.ro.

- FC Barcelona „a dat dovada de caracter” in victoria obtinuta in fata formatiei Paris Saint-Germain (scor 3-2), miercuri seara, pe Parc des Princes, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, avertizand insa ca „meciul retur va fi foarte dificil”. „Am jucat bine, apararea…

- Ziua de miercuri, 10 aprilie, este rezervata altor doua sferturi de finala din Liga Campionilor. Paris Saint-Germain primește vizita celor de la FC Barcelona intr-un duel al revanșei pentru campioana Franței, in timp ce duelul dintre Atletico Madrid și Borussia Dortmund se anunța unul extrem de echilibrat,…

- Competiția fierbinte a Ligii Campionilor UEFA 2024 a adus in prim plan echipele de top din Europa, stabilind meciurile din sferturile de finala și potențialele confruntari din etapele urmatoare. In urma tragerii la sorți, s-au stabilit duelurile care vor captiva atenția pasionaților de fotbal din intreaga…