- Candidatul sustinut de PSD, Toni Grebla a fost votat marti de plenul Parlamentului in functia de presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP), pentru un mandat de 8 ani, cu 251 de voturi pentru si 110 voturi impotriva.

- Partidul „ȘOR” și-a desemnat candidatul pentru funcția de bașcan al Unitații Teritoriale Autonome Gagauzia, pentru alegerile din 30 aprilie. Este vorba despre Evghenia Guțul, care de profesie este jurist și este originara din comuna Etulia, din regiunea autonoma. Candidatul a depus astazi actele necesare…

- In ciuda perioadei foarte tensionate generate de razboiul din Ucraina, Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului a ținut sa ofere ultimele informații legate de candidatura lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din 2024. In timp ce Occidentul nu știe cum ar putea sa influențeze inlaturarea…

- Fosta marea campioana Irina Deleanu, presedinte in exercitiu al Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica, a fost realeasa in functie, in unanimitate de voturi, de cei 24 de membri afiliati prezenti la Adunarea Generala de Alegeri. In acest al saselea mandat, Irina Deleanu si-a stabilit obiective ambitioase:…

- Presedinta in exercitiu a Federatiei Romane de Gimnastica Ritmica (FRGR), Irina Deleanu, a castigat, miercuri, un nou mandat, fiind aleasa in unanimitate de cei 24 de membri afiliati prezenti la Adunarea Generala de Alegeri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Consilierul local Adelina Paiu a fost reconfirmat in funcția de președinte al organizației municipale Suceava de femei a PSD in urma alegerilor care au avut loc joi dupa amiaza. Adelina Paiu nu a avut contracandidat și a obținut unanimitate de voturi. Alegerile au fost supervizate de președinta Organizației…

- Fostul șef al Serviciului de Urbanism din Primaria Radauți, Gabriel Flutur, aparat de avocatul Traian Andronachi a pierdut procesul prin care solicita repunerea sa in funcție. Miercuri, 8 februarie 2023, Curtea de Apel Suceava a admis recursul Primariei Radauți in dosarul nr. 4582/87/2021 și a respins…

- Astazi a avut loc Conferința de Alegeri a PSD Topoloveni, una dintre cele mai puternice structuri social-democrate din Argeș și din țara. Aproximativ 300 de membri ai Organizației PSD Topoloveni au participat astazi la Conferința Orașeneasca de Alegeri. Primarul Gheorghița Boțirca a fost reales in unanimitate…