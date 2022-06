Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii tururilor cu bicicleta vor avea parte in acest weekend de o ieșire de 300 de km de la Timișoara pana la Szeged și inapoi. Va fi și un tur dedicat infrastructurii de circulație intre cele doua orașe și poate participa oricine.

- ”In primele trei luni, cel mai mare succes l-au avut abonamentele destinate in special turistilor, cel de 24 ore reprezentand aproape 50% din vanzari, urmat de cel de 72 ore si de abonamentul pe o luna. Noile titluri de calatorie ofera ocazia pasagerilor sa circule rapid si confortabil cu toate mijloacele…

- Asociația culturala „Oaza” deschide la Timișoara atelierul de film „Istoria cinemaului povestita tinerilor din scaunul regizorului”, avandu-l drept invitat pe regizorul Cristi Puiu, primul eveniment fiind programat in 6 și 7 mai, de la ora 17:00, in sala multifuncționala a consiliului județean. Cristi…

- Tragedia care a avut loc in aceasta dimineața in Timișoara a indoliat o țara intreaga. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca o femeie ca Iulia sa recurga la un gest necugetat. Și-a luat copiii de mana și s-a aruncat de pe acoperișul unui bloc de 10 etaje. Mirela Vaida a transmis in cadrul emisiunii Acces Direct…

- In aceasta saptamana, a fost oficializat un ordin al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI) care prevede notificarea soferilor, prin e-mail, cu privire la expirarea perioadei de valabilitate a rovinietei. Mai exact, este vorba despre Ordinul nr. 365 din 6 aprilie 2022 pentru modificarea…

- Criza majora de muștar din Germania a ajuns și in Romania. La Lidl, la Timișoara, la rafturile de muștar nu se mai gasesc sortimentele populare, cele cu preț moderat, ci doar cateva din gama premium, de genul muștarului de Dijon și alte specialitați la prețuri mari. Un producator de muștar din Codlea,…

- Destinația Anului 2022 in Romania, proiectul susținut de Alianța pentru Turism Romania, a primit și doua propuneri din Timiș pentru stabilirea locației ideale pentru un City Break in țara. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș a nominalizat orașele Timișoara și Buziaș…

- Amatorii de deplasari pe doua roți vor avea parte și in continuare de o pista circulabila și intreținuta pe digul de pe malul Begai, de la podul Modoș din Timișoara pana la granița cu Serbia. Consiliul Județean Timiș a fost de acord sa preia partea de intreținere a acesteia, dar proprietarul nu se va…