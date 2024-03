Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Maureni, din județul Caraș-Severin, acuzat ca a pretins 5% din valoarea unui contract semnat cu un antreprenor care urma sa modernizeze un drum comunal calamitat, a fost trimis in judecata pentru trafic de influența. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul…

- „Leii din Banat” au anuntat transferul unui nou baschetbalist strain. Fundașul american Rayshawn Simmons, jucator care a evoluat pe patru continente, s-a alaturat lui SCM Timisoara, care s-a despartit recent de sarbul Djordje Dimitrjevic. Simmons (30 ani) va purta numarul 11 pe maioul alb-violet. El…

- „Leii din Banat” au anuntat despartirea de baschetbalistul sarb Djordje Dimitrjevic, accidentat pe 3 februarie la jocul de pe teren propriu cu CSM Petrolul Ploiesti. Originar din Leskovac, Dimitrjevic (27 ani) semnase cu SCM Timisoara in vara. Motivul despartirii e accidentarea grava care a dus la indisponibilitatea…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in data de 12 martie, cu incepere de la ora 10:00, un seminar de informare și dezbateri privind noutațile fiscale cu impact major asupra activitații agenților economici, care va avea loc , in sala „Banat” a Centrului Regional de Afaceri al…

- In ziua de 13 Ianuarie 2024, la ora 11:08:28 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Banat, Timis, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7. Seismul a avut loc la adancimea de 11.5 km, arata INFP. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 34km S de Timișoara, 50km V de Reșița, 70km E de…

- Aceasta informare este efectuata de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș (ADID Timiș), cu sediul in Timișoara, Piața Romanilor, nr 4, ap2, tel 0356410496, fax 0356805164, ce intentioneaza sa solicite de la AN APELE ROMANE ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA BANAT aviz de gospodarire a apelor…

