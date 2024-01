Protestul transportatorilor a generat o prima victorie pentru industrie. Reprezentanții ASF au confirmat miercuri ca au ajung la un acord cu transportatorii și companiile de asigurari pentru schimbarea modalitații de calcul a polițelor RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a purtat mai multe runde de discuții și negocieri cu reprezentanții industriei transportatorilor și ai companiilor […] The post Protestul transportatorilor: prima victorie pentru manifestanți. Vor beneficia de polițe RCA mai ieftine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…